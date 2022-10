La Roma espugna il campo del Sassuolo: 0-1. Decide Bartoli in mischia al 92'

Oltre il novantesimo. Con il cuore più che col gioco. La Roma femminile batte il Sassuolo 1-0, in trasferta, grazie alla rete di capitan Elisa Bartoli arrivata al minuto 92: mischia in area di rigore neroverde, la zampata è della giallorossa che regala tre punti pesantissimi alla squadra di Spugna. L'Inter rimane in testa, a quota sedici punti dopo la vittoria di ieri nel derby contro il Milan, ma la Roma è lì, ad un solo punto dalla squadra che guida la classifica del massimo campionato femminile. Il modo migliore per lo storico debutto di giovedì sera a Latina, nei gironi di Champions League, contro lo Slavia Praga.

PUNTI D'ORO

Sono tre punti d'oro per la Roma. Che crea meno delle altre volte e che rischia sicuramente qualcosa in più rispetto al solito. Ma nonostante questo arriva un'affermazione importante su un campo difficile. Le giallorosse la partita l'avrebbero potuta sbloccare nel primo tempo con un'occasione enorme divorata da Paloma Lazaro che da due passi ha mandato alle stelle. Poteva essere quello il colpo del ko al tramonto della prima parte, ma così non è stato e le padrone di casa sono rimaste dentro la gara, sbagliando poi nella ripresa con Monterubbiano, abbandonata dentro in area di rigore, che ha colpito male e calciato alto da ottima posizione. Il palo di Andressa, entrata in campo nella ripresa, grida ancora vendetta. Poi, nel recupero, la zampata del capitano che regala la quarta vittoria di fila tra campionato e Coppa e la quinta in campionato su sei partite.

ORA LA CHAMPIONS LEAGUE

Adesso la Champions League, quella vera, quella a gironi. La Roma come vi abbiamo raccontato giocherà a Latina le tre partite in casa contro Slavia Praga, Wolfsburg e St. Polten. Al Tre Fontane ci sono problemi sull'impianto di illuminazione e l'Olimpico ospiterà troppe partite per permettere anche alle ragazze di scendere in campo al Foro Italico. In ogni caso, la vendita dei biglietti per il Francioni è partita nei giorni scorsi. Saranno 4mila i posti a disposizione.