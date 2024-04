Barcellona-Psg, tifosi blaugrana prendono a sassate il bus della propria squadra per errore

Mercoledì 17 Aprile 2024, 07:08 - Ultimo aggiornamento: 07:09

Prima della semifinale di ritorno di Champions League al Montjuic, il bus del Barcellona è stato attaccato per errore dai propri tifosi che lo hanno scambiato per quello del PSG. Durante il tragitto verso lo stadio, il veicolo è stato colpito da sassi, fumogeni e altri oggetti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né gravi danni, ma l'episodio ha certamente turbato la serata. Il Psg supera 4-1 in rimonta il Barcellona: sentenza Mbappé. I parigini sfideranno in semifinale il Borussia Dortmund