Atalanta in festa, semifinale contro il Marsiglia. Gasperini: «Costruita una partita fantastica»

E la notte dei sogni a Bergamo, la notte che la città aspettava da 36 anni, da quando la Dea conquistò la storica semifinale in Coppa Uefa. Oggi, l’Atalanta soffre, suda, sbuffa, va sotto dopo sette minuti, rischia di subire il secondo gol, poi si ricompatta, resiste e pur perdendo 0-1, si fa forte del 3-0 rifilato ad Anfield per volare in semifinale. Sarà contro l'Olympique Marsiglia che ha battuto ai rigori il Benfica. Jurgen Klopp riconosce in sala stampa il valore dell'Atalanta e si dice "dispiaciuto per non aver trovato il 2-0 prima dell'intervallo. La partita poi è diventata difficile. L'Atalanta ha chiuso tutti gli spazi e noi non siamo riusciti a riaprirla".

Raggiante Gian Piero Gasperini in sala stampa: "Abbiamo messo dentro di tutto, aiutati indubbiamente da un grande pubblico. Da domani penseremo alle prossime gare - esordisce nella conferenza stampa -. Abbiamo preso una decina, forse anche di più di rigori di questo tipo. Invece su quel rigore abbiamo costruito una partita fantastica. C’erano state un paio di situazioni pericolose. Questi ragazzi ormai ragionano con la mia testa. Non smetterò mai di ringraziarli”. Poi aggiunge: "La notte di Dortmund non era stata male, ma questa è probabilmente la serata più bella della mia carriera. Il risultato dell'andata aveva sicuramente indirizzato il doppio confronto, il rigore avrebbe potuto condizionare il ritorno, ma siamo una squadra, un gruppo, uno spgliatoio fantastico e sono doppiamente felice per loro e per tutti e per la città. Non provo nemmeno a convincere gli scettici che questa Atalanta è in semifinale di una coppa europea così importante. Ci fa piacere che l'Italia avrà una squadra in più in Champions e siamo felici di aver contribuito ad innalzare il ranking nazionale e dare il nostro cpntibuto non solo stasera ma nel corso degli anni, facendo unpercoso come squadra sempre ai massimi livelli".

“Liberiamo al vento i nostri sogni, sventolando al cielo i nostri colori”. Così la Curva Nord aveva salutato i protagonisti all’ingresso delle squadre in campo con centinaia di bandierine nero azzurre sventolate. Il triplice fischio finale arriva come una liberazione. Vince il Liverpool, passa l’Atalanta.

La città si illumina con i fuoci d'artificio. Djimsiti e De Roon, due dei capitani di lungo corso, festeggiano a lungo sotto la curva. "Serata meravigliosa, abbiamo avuto una spinta fantastica dallla nostra gente, il rigore ci ha fatto cambiare la partita, ma poi l'abbiamo impostata bene", dirà il difensore a fine partita. A Bergamo la festa è appena cominciata. E siamo certi, conoscendo i bergamaschi, che la notte sarà lunga e magica. Poi si penserà all'Olympique Marsiglia e al finale di campionato. Le gioie non sono ancora finite.