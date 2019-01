Real Madrid, Solari: «Per vincere entusiasmo e impegno»

«La ricetta vincente, e unica, richiede impegno ed entusiasmo: è questo l'unico modo per essere sempre competitivi». Così Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale della Coppa del Re, in programma domani sera sul campo del Girona. «Invitiamo con tutte le nostre forze parenti e amici di Emiliano Sala a non perdere mai la speranza», ha aggiunto il tecnico, parlando della scomparsa del piccolo velivolo sul quale viaggiava il calciatore argentino che si stava trasferendo al Cardiff, in Galles. Sulle parole di Marcelo che ieri ha chiesto al club di lasciarlo andare alla Juventus, Solari ha avuto parole di elogio per il brasiliano: «Non ci sono dubbi sul suo amore per il club, per l'impegno quando si allena. Il suo comportamento è sempre stato impeccabile». Infine, sulla Var, Solari dice: «L'abbiamo accolta con entusiasmo, ma ci ha un pò confusi; vogliamo vederla applicate, ma insistiamo sul fatto che ci confonde discrezionalità dell'arbitro».

