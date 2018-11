Real Madrid, Solari confermato sulla panchina fino al 2021

Il Real Madrid ha confermato oggi l'allenatore argentino Santiago Solari fino al 2021 dopo una riunione del suo consiglio di amministrazione. Lo ha annunciato il club blanco in una nota. «Il Consiglio di Amministrazione di Real Madrid C.F., tenutasi oggi 13 Novembre 2018, ha accettato la nomina di Santiago Solari come primo allenatore della squadra fino al 30 giugno, 2021», ha spiegato il club nella breve dichiarazione. A 42 anni, Solari affronta la sua prima esperienza in una panchina d'élite, e nientemeno che al Real Madrid. L'occasione è arrivata sicuramente molto prima di quanto avesse sognato. © RIPRODUZIONE RISERVATA