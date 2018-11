Real Madrid, Maradona boccia Solari: «Non ha spalle sufficientemente larghe»

Santiago Solari firma un contratto con il Real Madrid fino al 2021, accettando la scommessa del presidente Florentino Perez, e Diego Armando Maradona lo boccia su tutti i fronti. In un'intervista rilasciata a Marca, il 'Pibe de orò sostiene che «Solari non ha le spalle abbastanza larghe per sostenere il peso della guida di una squadra così importante come il Real e per gestire uno spogliatoio come quello dei 'blancos'». Maradona prevede che Solari «durerà assai poco sulla panchina del Real Madrid», nonostante i buoni risultati ottenuti dall'ex jolly nelle prime apparizioni, dopo l'esonero di Lopetegui. Sarà il tempo a dire se Maradona ha avuto ragione. © RIPRODUZIONE RISERVATA