Real Madrid, rottura Isco-Solari: Juve, Inter e Milan sfidano le big della Premier

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esclusione di Isco, a sorpresa, dalla lista dei convocati di Roma-Real Madrid, continua ad animare il dibattito in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, il talento iberico (che ieri all'Olimpico ha scelto di restare negli spogliatoi) sarebbe stato punito da Solari per alcuni comportamenti ritenuti irrespettosi e una forma fisica poco brillante. «Sono situazioni specifiche in momenti precisi. Ho 24 giocatori, il lavoro di un allenatore è quello di scegliere» il pensiero del tecnico, ripreso e commentato successivamente da Toni Kroos in zona mista: «Tutti conoscono il valore di Isco, ma la decisione spetta esclusivamente all'allenatore. Io non posso di certo cambiare la situazione». La rottura tra il manager argentino e il classe '92 ha avuto immediati riflessi sul calciomercato.Le voci sul suo prossimo addio sono aumentate, con Manchester City, Chelsea e Arsenal schierate in prima fila per approfittare del malessere del duttile trequartista. Da punto fermo di Zidane e Luis Enrique in Nazionale, Isco si è ritrovato in pochi mesi ai margini della squadra Campione d'Europa. E ieri, lasciando lo stadio Olimpico, ha fatto trasparire chiaramente il suo stato d'animo. Inter, Juventus e Milan restano vigili, eccome. Ma non sarà facile per le italiane battere la concorrenza della Premier e, soprattutto, convincere il Real ad abbassare già a gennaio la richiesta di 60-70 milioni di euro per il cartellino.