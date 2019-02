Spagna, ecco il Clasico. Valverde: «Non ci resta che vincere». Solari: «Uniti per arrivare in finale»

Tutto è pronto per il Clasico di Copa del Rey di domani. Sarà la semifinale di ritorno, al Bernabeu, dopo il pareggio per 1-1 dell'andata. «È una partita importante, un Clasico nello stadio Bernabeu è sempre un match complicato. La qualificazione per la finale è aperta e ancora tutta da decidere, ma noi naturalmente speriamo di andare avanti». Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa della vigilia del Clasico in programma al Bernabeu contro il Real Madrid. Il match è valido per la semifinale di ritorno della Coppa del Re e all'andata le due squadre hanno pareggiato 1-1. «Dobbiamo vincere, come facciamo sempre del resto. Sarà una partita attraente e bella per chi la seguirà da fuori, ma noi vogliamo vincere a tutti i costi - aggiunge il tecnico dei blaugrana, che domani festeggia la 100/a panchina con il Barcellona -. Non sapevo di questo compleanno; a maggior ragione cercheremo di vincere. I precedenti favorevoli? Non sono una garanzia per fare bene, in questo campo abbiamo sempre sofferto. Quale dei due 'Clasicos' preferirei vincere? Lo dirò domani sera».

Ultimo aggiornamento: 18:45

«Siamo tutti uniti con l'obiettivo di vincere domani, Bale e tutti gli altri». L'allenatore del Real Madrid, Santiago Solari, cerca di smorzare le polemiche sul recente comportamento del gallese nella conferenza stampa alla vigilia del 'Clasicò di domani al Santiago Bernabeu, valido come semifinale di ritorno della Coppa del Re. Real e Barcellona - che si troveranno di nuovo in campionato sabato, ancora nella capitale - hanno pareggiato 1-1 all'andata e i loro duelli, sottolinea il tecnico argentino, «fanno della Spagna la capitale mondiale del calcio». L'attesa è infatti grandissima, ma la stampa iberica ha nel mirino in particolare la mancanza di disciplina di Gareth Bale, che Solari difende puntando tutto sull'importanza del risultato di domani. «La nostra attenzione, l'attenzione di tutti è sulla partita. Siamo tutti uniti verso obiettivo molto chiaro: raggiungere la finale. Per arrivare fin qui abbiamo lavorato molto duramente». Nessuna anticipazione in merito alla formazione, che dovrebbe escludere anche questa volta dai titolari il gallese.