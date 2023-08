Real Madrid, l'ultima idea di Perez: Rafa Nadal nuovo presidente

A stroncare sul nascere ogni voce di addio alla presidenza del Real Madrid, ci ha pensato direttamente Florentino Perez, che in un comunicato ufficiale ha spiegato che «questi rumors sono categoricamente falsi e sono guidati da interessi che nulla hanno a che fare con la realtà». Eppure il numero uno Blancos al futuro ci pensa, eccome. Florentino sta entrando nella fase finale del suo mandato e, a 76 anni, sta anche lavorando per lasciare una struttura dirigenziale che permetta al club di rimanere solido anche dopo il suo addio.

L'idea di Perez è sempre stata quella di lasciare la presidenza a una figura esemplare del madridismo, che possa anche anche un ruolo più rappresentativo e meno esecutivo.

In questi termini, l'erede naturale sembra essere Emilio Butragueño, leggenda Blancos da calciatore e ora direttore delle relazioni istituzionali del club, ruolo con il quale ha avuto modo di approfondire il suo rapporto con Florentino.

Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, il sogno di Perez per la presidenza del Real sarebbe un altro: Rafael Nadal. Il tennista, uno dei più vincenti di sempre, è un dichiarato tifoso del Madrid e non ha mai nascosto di essere affascinato, una volta appesa la racchetta al chiodo, dall'idea di entrare nei quadri dirigenziali della sua squadra del cuore. Perez lo aveva definito come «il miglior ambasciatore possibile del Real Madrid e dei suoi valori nel mondo». Ora però Rafa potrebbe ricevere in dono qualcosa di molto di più, magari proprio quella presidenza che ha sempre sognato.