Florentino Perez, chi è il presidente del Real Madrid: dalla società di ingegneria all Superlega, la carriera

In queste ore il mondo del calcio si è svegliato nel bel mezzo di una rivoluzione con la Corte di Giustizia Europea che ha affermato come il monopolio di Uefa e Fifa violi le norme dell'Ue. Questa decisione è arrivata in seguito alla creazione della Superlega che ha presentato il ricorso per definire il proprio futuro. Alla guida di questo progetto c'è Florentino Perez presidente del Real Madrid, che da molti anni sta pensando di organizzare un campionato che riunisca l'élite del calcio europeo. Il suo ruolo in questo disegno è stato centrale, così come lo è in Spagna tra politica e ingegneria civile.

Superlega, Perez: «Grande giorno per la storia del calcio, ora i club sono padroni del loro destino»

Chi è Florentino Perez: gli inizi in politica

Uno dei personaggi più influenti d'Europa, Florentino Perez Rodriguez nasce a Madrid nel 1947. È un imprenditore che si è fatto da sé ed è arrivato ad avere un patrimonio stimato da Forbes di 2 miliardi di dollari, che lo porta all'undicesimo posto tra gli uomini più ricchi di Spagna. Ha mosso i primi passi della sua carriera nella Pubblica Amministrazione di Madrid per poi entrare a far parte della politica durante gli anni della transizione politica in seguito alla morte di Francisco Franco nel 1975.

Inizialmente è delegato dei servizi ambientali del Consiglio Comunale di Madrid, (1976-1979), mentre dal '79 all'80 diventa vicedirettore generale della promozione del ministero dell'industria e dell'energia.

Con la morte del dittatore, la Spagna apre agli investitori locali e stranieri, così i fondi cominciano a diffondersi nel paese che vive un vero e proprio boom economico. Fino al 1981 ricopre il ruolo di direttore generale delle infrastrutture del Ministero dei Trasporti.

1980 e il mondo delle infrastrutture

Nel 1982 viene nominato presidente dell'Istituto Nazionale di Riforma e dello Sviluppo Agricolo, ma l'anno successivo abbandona la publica amministrazione acquistando una società edilizia. Grazie al boom economico, le sorti di questa migliorano tanto da arrivare ad acquistare nuove società insieme ai soci che porteranno a fondare l'Acs (Acrtividades de Construccion y Servicios) di cui è drigente dal 1997.

Superlega, chi è Florentino Perez: negli anni 2000 l'ingresso nel calcio

La sua influenza è ormai grande e nel 2000 decide di diventare presidente del Real Madrid. Salito in carica, mette in atto una politica che si basa su grandi campioni come Zidane, Beckahm e Figo - arrivato dopo la promessa ai tifosi di strapparlko al Barcellona - e su giovani della cantera. La sua carica alla guida del club blanco si interrompe nel 2006 per motivi personali, ma poi riprende nel 2009 continuando fino ad adesso tra trofei e grandi campioni.

Florentino Perez, l'alleato di Benetton

Non solo Spagna, però, perché Florentino Perez ha mosso passi anche in ambito interazionale, entrando in Italia dalla porta principale. Nel 2021, infatti, si è fatto avanti con una lettera inviata ad Atlantia, e in totale allineeamento con il governo italiano, spiega di essere al lavoro per presentare un'offerta binding già finanziata in tempi ragionevoli. Nella missiva non avviene una valorizzazione di Aspi, ma si ricorda che Acs entro fine anno avrà una disponibilità di 4,9 miliardi dalla vendita di asset a Vinci e, se ci fosse bisogno, potrebbe farsi anticipare queste risorse da un pool di banche.