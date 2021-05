Quagliarella all'ultimo respiro, la Samp espugna Udine

La Sampdoria infila la quattordicesima vittoria stagionale e, seguendo le indicazioni di Ranieri per questo finale di stagione, raggiunge quota 49 in classifica. Il nono posto finale è così al sicuro. E’ Quagliarella dal dischetto, a un paio di minuti dal termine, a decidere la sfida della Dacia Arena.

Classica gara di fine stagione, entrambe le squadre sentono vicine le vacanze e i ritmi sono blandi per tutta la gara, nonostante in campo ci siano anche giocatori poco impiegati durante il campionato. Ranieri sceglie la difesa a 3 per contrastare Gotti. In tutto il primo tempo, solo un tiro poco dopo la mezz’ora: lo scaglia Gabbiadini all’indirizzo della porta dell’Udinese ma Musso è attento e respinge.

Si vede qualcosa in più nel secondo tempo. E’ ancora Gabbiadini a provare la soluzione al 64’ ma la deviazione di Becao, a Musso spiazzato, è determinante. Fioccano cartellini gialli e cambi, l’equilibrio permane. Al 76’ Forestieri calcia altissimo da posizione interessante. La partita, stancamente, si trascina verso la logica conclusione: un pari a reti bianche. A cambiarne il verso, all’86’, è Bonifazi con il suo braccio molto largo su botta sicura di Verre. Gariglio indica il dischetto, Quagliarella trasforma e realizza la sua dodicesima marcatura stagionale. Il finale si accende: Audero nega a Walace il pari, Musso evita lo 0-2 chiudendo lo specchio a Quagliarella. La Samp vince e vede vicina quota 52, traguardo posto da Ranieri per la conclusione del campionato.

UDINESE 0

SAMPDORIA 1

Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Becao 6 (44’ st Ouwejan), Bonifazi 5, Zeegelaar 6 (14’ st Samir); Molina 6, De Paul 6, Walace 5,5, Makengo 6 (14’ st Forestieri 6), Stryger Larsen 5,5; Pereyra 5,5; Okaka 5,5 (29’ st Llorente 5,5). All. Gott 6i.

Sampdoria (3-5-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6,5, Colley 6,5; Leris 6 (20’ st Jankto 6), Candreva 6 (44’ st Damsgaard), Ekdal 6, Thorsby 6,5, Augello 6; Keita 5,5 (30’ st Verre 6,5); Gabbiadini 6 (30’ st Quagliarella 7). All. Ranieri 6,5

Arbitro: Gariglio di Pinerolo 6

Reti: 44’ st Quagliarella.

Note. Ammoniti: Thorsby, Okaka, Walace, Bonifazi

