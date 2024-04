Ternana, naufragio a Marassi: la Sampdoria vince 4-1

SAMPDORIA-TERNANA 4-1

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru (39' at Piccini); Depaoli (31' st Alvarez), Darboe (31' st Stojanovic), Yepes, Kasami, Barreca; Verre (19' st Borini); De Luca. A disp. Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Pedrola, Lotjonen, Giordano, Ntanda. All. Pirlo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Sorensen, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia (22' pt De Boer), Carboni (39' st Distefano); Pereiro, Raimondo (32' st Favilli). A disp. Vitali, Franchi, Zoia, Boloca, Faticanti, Labojko, Favasuli, Dionisi, Marginean. All. Breda.

ARBITRO: Prontera di Bologna

MARCATORI: pt 36' De Luca, st 20' Pereiro, 36' Stojanovic, 38' De Luca, 49' De Luca

NOTE: Spettatori ospiti 700. Ammoniti nessuno. Angoli 8-6. Recupero tempo, pt 3', st 3'. Un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Joe Barone.

Genova - Torna alla sconfitta la Ternana contro una buona Sampdoria che segna quattro gol. Prima azione della gara da parte dei rossoverdi, recupero palla e imbucata di Pyyhtia per Raimondo che a tu per tu con Stankovic si fa ipnotizzare, con il portiere che è bravo a bloccare palla in uscita.

Al 16' la risposta della Sampdoria con Kasami che serve De Luca che taglia davanti a Capuano, a sua volta bravo a mandare la sfera in corner in scivolata. Alla mezz'ora Iannarilli salva il risultato dopo che Verre riesce ad anticipare Sorensen in procinto di rinviare il pallone, poi dribla Capuano e infine il portiere rossoverde salva in corner. Sul calcio d'angolo i padroni di casa si conquistano un calcio di rigore, a causa di un tocco con il braccio di Amatucci. De Luca spiazza Iannarilli segnando il vantaggio. Nel secondo tempo la Ternana riesce a trovare il pareggio dopo un'azione cominciata da De Boer che apre per Casasola, cross per Pereiro che smarcato segna di testa. Al 38' però la Sampdoria torna in vantaggio dopo una triangolazione tra De Luca, Borini e Stojanovic, con quest'ultimo che davanti a Iannarilli porta in vantaggio i suoi. Due minuti più tardi De Luca chiude il match con un gran gol al volo su assist di Stojanovic. I rossoverdi hanno poi un paio di azioni per riaprire la partia, senza però riuscire a concretizzarle. Allo scadere De Luca trova la tripletta, nuovamente su assist di Stojanovic.