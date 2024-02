Primo gol tra i professionisti per Ebrima Darboe: l'attaccante della Sampdoria a segno nel 2-1 blucerchiato contro il Cosenza

RIETI - Primo gol da calciatore professionista per l'attaccante “reatino” Ebrima Darboe, il 22enne gambiano cresciuto alle pendici del Terminillo con la maglia della Young Rieti addosso prima dell'arrivo della Roma che se l'è coccolato a Trigoria fino a farlo esordire in serie A con la maglia giallorossa, oltre a una presenza in Europa League e quattro in Conference League nell'anno del trionfo di Tirana.

Darboe, che dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio destro ha ricominciato dal Lask (serie A austriaca), a gennaio è approdato in prestito dalla Roma alla Sampdoria, in serie B, alla corte di Andrea Pirlo: e alla sua terza presenza in maglia blucerchiata, il primo timbro della carriera, con un destro piazzato dal limite dell'area di rigore per il momentaneo 1-0 contro il Cosenza, in un "Gigi Marulla" in festa per i 110 anni del club calabrese. Una festa 'rovinata' proprio da Darboe e De Luca, per l'1-2 con cui la Samp ha vinto ottenendo tre punti preziosissimi per uscire fuori dalla zona retrocessione.