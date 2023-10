Coppa Italia: quando e dove vederla e probabili formazioni. In campo Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona

Cominciano oggi, 31 ottobre, i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Tre le sfide in programma, con in campo anche squadre di Serie A: alle 15 la Cremonese sfida il Cittadella, chi vince trova la Roma agli ottavi. Alle 17 scendono in campo Salernitana e Sampdoria per regalarsi la Juventus nel prossimo turno. Alle 21 invece al Dall'Ara andrà in scena Bologna-Hellas Verona, con la vincente che affronterà l'Inter.