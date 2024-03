Pasquetta con la Ternana, con la Samp biglietti a ruba ma non si trovano i pullman

La Terni sportiva prepara l'esodo di Pasquetta. Lunedì sera c'è la Ternana a Marassi contro la Sampdoria e i tifosi rossoverdi partiranno in tantissimi per andare a sostenere la squadra. Nella serata in cui sugli spalti ci sarà pure la festa del gemellaggio tra le due tifoserie, si va verso il record stagionale di sostenitori ternani in trasferta. Ma c' anche un problema, visto che la concomitanza del ponte di Pasqua rende difficile, se non impossibile, trovare la disponibilità dei pullman. Al momento ne è stato organizzato solo uno, dal Centro coordinamento Ternana clubs. Per il resto, molti saranno costretti a muoversi con mezzi propri e tanti stanno cercando pulmini da otto.

Quella con la Sampdoria è la prima delle otto tappe finali verso la salvezza. Si parte con una sfida tanto difficile quanto affascinante. Il gemellaggio, poi, fa crescere ancora di più l'attesa. Come furono numerosi i sostenitori doriani in andata al Liberati, lo saranno anche i ternani allo stadio Ferraris. Dopo appena due giorni di prevendita sul circuito della TicketOne e da New Sinfony, è stata abbondantemente superata la soglia dei 500 biglietti venduti. Ci sono ancora cinque giorni di prevendita e il record stagionale di tifosi in trasferta si avvicina. Stavolta, infatti, saranno più dei 655 presenti a Pisa e più dei 632 che seguirono la squadra a Parma. Gemellaggio, posta in palio alta, voglia di tornare a tifare dopo la sosta. Fatto sta che a Terni i biglietti vanno a ruba. Nella parte dello stadio Ferraris riservata alle tifoserie ospiti, all'angolo tra la tribuna e la gradinata Nord, il martedì sera i 559 biglietti del settore aperto erano quasi del tutto esauriti. Di conseguenza, la Sampdoria è pronta ad aprirne un altro, posto accanto, per ulteriori 312 posti.

Sempre che alla fine bastino e che non si debba andare pure ad aprire addirittura il terzo settore, quello più numeroso, generalmente aperto quando arrivano a Marassi tifoserie molto numerose.

«Io credo - commenta Claudio Maggi, presidente del Centro coordinamento Ternana clubs - che a un migliaio ci si possa arrivare. O al limite, si potrà sfiorare quella cifra. E se si fosse giocato alle ore 15 e non alle 20,30, saremo stati ancora di più». Maggi conferma la difficoltà a trovare i pullman: «Il mio grande rammarico è averne trovato solo uno, naturalmente tutto riempito. Ho cercato invano in tutta l'Umbria. Mi sono rivolto pure ad aziende del Lazio. Due di queste erano pronte a garantirmi qualcosa, ma a prezzi troppo alti». Anche altri gruppi non sono riusciti a trovare mezzi. Tanto che in molti dovranno partire con le auto proprie. Tanti altri, invece, hanno deciso di passare lì tutto il ponte di Pasqua, per terminare la mini-vacanza con la partita di lunedì sera. Tutto pronto pure per il gemellaggio con i doriani. «I tifosi - dice Maggi - ci attendono a braccia aperte. Sto in contatto con Federclubs, che affilia 80 gruppi. Ci incontreremo prima della partita, con delle delegazioni, per scambiarci doni e gagliardetti».