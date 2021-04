Mourinho esonerato dal Tottenham, al suo posto Mason

La conferma è arrivata in mattinata dall’Inghilterra, José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham dopo gli ultimi risultati negativi. In arrivo il comunicato ufficiale nelle prossime ore, lo Special One paga una stagione complicata: gli Spurs infatti sono settimi in classifica e già fuori dall’Europa League a marzo. Lo Special One era arrivato a Londra un anno e mezzo fa, e in questa stagione ha già perso 13 partite. Nei giorni scorsi si era parlato anche di due sostituti italiani, Maurizio Sarri e Max Allegri, ma gli Spurs hanno affidato la panchina a Ryan Mason.

