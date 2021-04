Superlega, Jp Morgan conferma la partecipazione al progetto in qualità di finanziatore

La banca d'affari Jp Morgan conferma la sua partecipazione alla nuova Superlega di calcio, il torneo parallelo fondato da 12 dei principali club europei, fra cui l'Inter, la Juve e il Milan. Già ieri sera al momento dell'annuncio da parte dei club, che è arrivato per mezzo di un comunicato congiunto, si vociferava di un possibile coinvolgimento da parte della banca d'affari Usa. Coinvolgimento che questa mattina è stato confermato in una email da un portavoce di Jp Morgan. Che agirà in qualità di finanziatore al progetto di Super League annunciato ieri da 12 tra i maggiori club di calcio europei.

APPROFONDIMENTI SUPERLEGA Superlega, le reazioni della stampa europea. L'Equipe:... SPORT Superlega, Costa: «Il calcio resti uno sport e non uno... SUPER LEGA Super Lega, Schinas (Commissione europea): «Calcio non sia... FINANZA Juventus vola in Borsa dopo lancio progetto Superlega IL CASO Superlega, la serie A si ribella: è guerra alle big, tutti... LA SITUAZIONE Superlega, come cambia la serie A (e cosa rischiano Juve, Inter e...

🚨 BREAKING 🚨 JP Morgan have confirmed they are financing the 'European Super League' pic.twitter.com/0DKrZcBZKj — Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA