Pogba squalificato 4 anni: «Triste, scioccato e con il cuore spezzato. Non ho mai assunto consapevolmente integratori vietati»

La notizia tanto attesa è arrivata e non è per nulla positiva per la Juventus. La Procura Nazionale Antidoping in queste ore ha comunicato la squalifica di Paul Pogba per 4 anni. Un verdetto che di fatto interrompe definitivamente il matrimonio tra il francese e il club bianconero e che potrebbe definitivamente tagliare le gambe al calciatore ex Manchester United.

Pogba squalificato 4 anni per doping: il fallimento annunciato e una carriera (quasi) finita

La risposta di Pogba sui social

Il centrocampista francese ha voluto esprimere il suo dolore e disappunto per la sentenza appena arrivata, tramite i propri profili social: «Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia errato. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perchè tutto quello che ho costruito nella mia carriera da calciatore mi è stato portato via.

Quando sarò libero dalle restrizioni legali l'intera storia diventerà chiara, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato gli altri atleti e sostenitori di nessuna delle squadre con cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport».

La Juventus non ha ancora rilasciato alcun comunicato in merito alla sentenza. Pogba invece ha voluto esprimere subito il suo disappunto e la sua totale estraneità ai fatti e adesso dovrà attendere e scoprire se il suo ricorso verrà accettato.

