10 Maggio 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 2 minuti)







Il quinto posto in classifica della Juventus, a tre giornate dalla fine, certifica il fallimento di una stagione che rischia concretamente di concludersi senza la qualificazione in Champions, 10 anni dopo l’ultima volta (2010/2011) con Del Neri in panchina. I tifosi sono infuriati, i giocatori confusi e la dirigenza si interroga sulle prospettive di una guida tecnica non all’altezza delle aspettative. In queste ore è in corso un vertice alla Continassa, forse potrebbe partecipare anche il tecnico bianconero.

Juve, Pirlo: «Continuerò a fare il mio lavoro fino a quando mi sarà consentito»

Troppi rischi non calcolati, compreso quello di mettere un allenatore neofita alla guida di una squadra poco equilibrata, nelle ultime tre partite del campionato la Juve dovrà solo vincere ma ora non dipenderà solo da lei. Ecco perché ai piani alti della Continassa si riflette sul futuro di Pirlo, che non sarà sicuramente l’allenatore della prossima stagione, ma rischia addirittura di non finire quella attuale.

Mentre per l’anno prossimo al momento le piste percorribili sono diverse (Allegri, Zidane, Gasperini, Gattuso e Inzaghi), in questo momento l’unica soluzione per un eventuale cambio in corsa sarebbe la promozione di Tudor - nome già valutato dopo il Benevento -, in qualità di traghettatore fino a fine stagione. Per ragionare poi a bocce ferme sul nuovo allenatore, ma oltre alla panchina la mancata qualificazione in Champions imporrebbe riflessioni e possibili ribaltoni anche in società, con le posizioni di Agnelli, Nedved e Paratici in bilico.

Ore decisive per Pirlo, che ormai come la Juventus non sembra più padrone del suo destino.