Piqué rivela: «La Kings League è nata grazie a Barella e Bastoni»

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Gerard Piqué ha iniziato una nuova vita da imprenditore. Tra i suoi tanti investimenti, l'ex difensore spagnolo ha lanciato la Kings League, un torneo di calcio a 7 che vede impegnate diverse stelle del passato ma anche del presente del calcio europeo. Durante una diretta streaming con Ibai Llanos, Piqué ha rivelato il momento esatto in cui ha capito di dover lasciare il calcio, ovvero in occasione della partita del Camp Nou contro l'Inter, pareggiata per 3-3.

Quel match sancì quasi matematicamente la retrocessione dei blaugrana in Europa League e il passaggio del turno dei nerazzurri: «Se non fosse stato per l'azione del gol di Barella su cross di Bastoni non ci sarebbe stata la Kings League.

Pur saltando non sarei arrivato su quel pallone, ma se non avessi fatto quel gesto con le mani la gente non avrebbe avuto da ridire».

So you are telling me Nicolò Barella literally ended Pique’s career with this goal 😭😭😭 https://t.co/GKSpuCNFdt pic.twitter.com/5bJUtXLcmr — Jose (@Jxse_23_) August 10, 2023

Il riferimento è al momentaneo 1-1 dell'Inter: Bastoni scese sulla sinistra e crossò dalla fascia, Piqué calcolò male la traiettoria, facendosi scavalcare dal pallone e allargando le braccia in segno di "calma". Alle sue spalle però spuntò Barella che tutto solo bucò Ter Stegen. L''azione divenne presto un vero e proprio meme, e ha portato Piqué a decidere di ritirarsi dal calcio giocato. O almeno da quello a undici.