Lazio, nome nuovo per la porta: contatti con Lloris, in uscita dal Tottenham

La strada è tracciata, ma adesso serve una svolta. Il prossimo colpo per la Lazio sarà il terzino sinistro e nonostante qualche disaccordo su alcune cifre, Lotito è convinto di riportare Pellegrini in biancoceleste. Dopodiché si passerà al centrocampo, visto che si accelera per la ricerca del play, mentre il terzo profilo da dover chiudere il prima possibile è il portiere, e improvvisamente potrebbe scavalcare tutti. Da giorni si sta valutando il dopo Maximiano, che nel frattempo ha chiesto al club di accelerare la ricerca di un nuovo estremo difensore. Il club si è mosso già da qualche giorno e tra i profili sondati è spuntato anche Hugo Lloris, che così supera Rönnow, Consigli e Vaclik.

Dalla Francia arriva la sorpresa: Lazio su Lloris

A lanciare l’indiscrezione è L’Equipe, molto vicina all’entourage del francese. Quest’ultimo è in scadenza con il Tottenham, dove non è più titolare (in estate è arrivato Vicario) e per questo motivo potrebbe partire in condizioni ampiamente vantaggiose. Proprio ciò che serve alla Lazio in vista di una stagione in cui l’esperienza dell’ex campione del Mondo con la Francia potrà sicuramente fare comodo.

In caso di fumata bianca nelle prossime ore, la Lazio chiuderebbe prima il portiere rispetto al terzino e al regista, permettendo così a Maximiano di firmare con l’Almeria. Tra l'altro non è nemmeno la prima volta che Lloris viene seguito dai biancocelesti. All'inizio della sua carriera, quando era al Nizza, è stato molto vicino al club capitolino, ma alla fine la spuntò il Lione acquistandolo per 8,5 milioni di euro. Stavolta potrebbe essere quella giusta per il matrimonio con la Lazio, ma ci sta pensando anche il Real Madrid per sostituire l'infortunato Courtois.