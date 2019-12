Piatek e il bivio di metà gennaio: via solo se Ibra vola. Genoa: c'è anche Behrami

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo dicambierà sicuramente le gerarchie e gli equilibri dell'attacco rossonero. Ma prima di valutare una cessione di Piatek, ilvuole testare le condizioni fisiche dello svedese 38enne, che arriverà a Milano solo nei prossimi giorni. Di certo per il bomber polacco non sono mancate le offerte. Corteggiamenti dall'estero e dall'Italia, con ildi Saputo posizionato in prima fila. Anche il Genoa si era interessato, ma il classe '95 non sembra intenzionato a tornare nella squadra che lo ha lanciato in. La società rossoblu, intanto, continua ad essere tra le più attive di questa finestra di calciomercato. Annunciato Davide Nicola come nuovo allenatore e definito il ritorno di Perin, oggi i rossoblu hanno accolto l'ex laziale Behrami. Lo svizzero si è presentato al primo allenamento del tecnico piemontese: domani sosterrà le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Chiusura su Lobotka: nelle prossime ore, il Napoli incontrerà gli agenti del centrocampista e ilper provare a definire il trasferimento dello slovacco. Raggiunto l'accordo con il calciatore sulla base di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, ora il presidentecerca l'intesa con gli spagnoli. A 18 milioni di euro,permettendo, può arrivare la stretta di mano.