Spalletti si presenta con delle rose in conferenza stampa: ecco perché

Due rose in conferenza stampa. L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è presentato nel Centro tecnico di Castel Volturno portando in mano due rose. «Queste fiori sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi», ha detto alla vigilia della partita contro il Torino e non ha voluto aggiungere altro. Il gesto per ricordare le due ragazze iraniane uccise.

Luciano Spalletti brought two roses to today’s press conference in honor of Mahsa Amini and Hadis Najafi, two Iranian women who were murdered.



Amini was killed for having a “loose-fitting” hijab whilst Najafi was killed after protesting in the streets following Amini’s murder. pic.twitter.com/yN0PV6OqCz

— Zach Lowy (@ZachLowy) September 30, 2022