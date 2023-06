Luna «delle Rose o delle Fragole»: cos'è e quando ci sarà lo spettacolo del corpo celeste

Una spettacolo da togliere il fiato sarà visibile davanti ai nostri occhi. Quando? Il 4 giugno, alle 04:42, la Luna raggiungerà la sua fase piena. Il disco lunare sarà completamente illuminato e splenderà nella costellazione dello Scorpione, vicino alla sua stella più luminosa, Antares, assumendo una particolare colorazione. Un evento imperdibile per grandi e piccini, ricco di storia e significato, oltre le imperdibili sfumature del corpo celeste.



Lo spettacolo

La Luna si presenterà bassa sopra l'orizzonte. In questa posizione, la sua luce si disperderà nell'atmosfera e la Luna apparirà rosa o rossa. Tuttavia, il corpo celeste può assumere anche altri colori a seconda delle condizioni atmosferiche e delle particelle presenti nell'aria. Ad esempio, potrebbe apparire arancione, giallastra o persino blu, a seconda di diversi fattori come la presenza di polvere, fumo o nebbia nell'atmosfera durante l'osservazione. In varie culture e tradizioni, la luna piena ha un significato speciale e la Luna Piena delle Fragole non fa eccezione.

Il significato

Nella cultura dei nativi americani, la Luna delle Rose o Luna Piena delle Fragole è un simbolo di rinascita e rinnovamento.

Si ritiene che questo sia il momento in cui le fragole sono mature e pronte per il raccolto, il che segna l'inizio di una nuova stagione di abbondanza. In astrologia, la luna piena della fragola è associata al segno zodiacale del Sagittario. Questo segno è noto per il suo spirito avventuroso e ottimista, e si dice che l'energia della Luna Piena delle Fragole ci ispiri ad abbracciare nuove esperienze e ad assumerci dei rischi. Questo è il momento di lasciar andare paure e dubbi e confidare nell'universo per guidarci verso i nostri obiettivi.

June 3rd full moon 2023: The “Strawberry Moon” is joined by Jupiter, Mars and Venus. The strawberry moon in June 2023 marks the end of spring, ushering in bright summers. Also known as the strawberry supermoon, the full moon symbolises abundance and prosperity. pic.twitter.com/TJpDTsOKOI — Ben Frazier (@FrazierBen) June 2, 2023

A parte il suo significato spirituale e culturale, la Luna Piena delle Fragole è anche uno spettacolo magnifico da vedere. Si chiama così perché appare durante la stagione della raccolta delle fragole nell'emisfero settentrionale e spesso ha una tonalità rosa-rossastra che ricorda il colore delle di questi dolcissimi frutti. In conclusione, la Luna Piena delle Fragole è un evento bello e significativo che occupa un posto speciale in molte culture e tradizioni.

Quando i bambini scopriranno la Luna

È un momento per celebrare l'abbondanza della natura, abbracciare nuove esperienze e avere fiducia nell'universo. Quindi, segna la data sul tuo calendario e preparati ad assistere alla magia della Luna Piena delle Fragole questo giugno.