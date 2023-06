Domenica 4 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Fara in Sabina, oggi, la manifestazione “Passeggiando tra le rose”, IV edizione dell’appuntamento annuale per il settore della floricoltura. Promossa e organizzata dall’Associazione Sabina Garden, in collaborazione con la Pro loco di Fara e patrocinata dal Comune, l’iniziativa punta a riportare la natura al centro della cultura. «La rosa è da sempre sinonimo di fascino e bellezza, eleganza e opulenza - affermano gli organizzatori, che si impegnano a promuovere la diffusione di ibridi sempre più nuovi e particolari e a rispettare un elevato livello qualitativo di vendita. - Ingresso libero, per ammirare, passeggiare, conoscere e confrontarsi. La manifestazione, che si svolge lungo la Passeggiata di Fara, offre anche laboratori, mostre e giardini creativi per approfondire la conoscenza del settore florovivaistico».

Andrà avanti fino a oggi a Bocchignano di Montopoli, il Sabina Jazz Festival, alla XIV edizione. Una manifestazione di jazz tradizionale, nata dal compianto Bruno Castracucchi. Le note jazz risuoneranno attraverso vicoli e piazze di Bocchignano e verranno proposte le ricette locali degli abitanti. Il direttore artistico è Renato Musillo.

Tutto pronto a Rieti per il ritorno sulle scene del soprano Silvia Costanzi e della sua Rieti Opera Ensemble. Il soprano reatino e la sua ensemble tornano oggi alle 21, nell’ex chiesa di San Giorgio, ne “I figli di Mozart”. Una full immersion nella vita e nelle opere di quello che è considerato il musicista classico più “rock” della sua epoca: Wolfgang Amadeus Mozart e della sua vita avventurosa, a tratti controversa. Costanzi lo definisce “un concerto insolito”, nel mondo dei tre capolavori operistici di Mozart. Le narrazione della sua vita sarà affidata a Germano Gentile, classe 1985, nato in Brasile e cresciuto a Rieti, che domenica interpreterà il ruolo di Mozart. Le musiche saranno eseguite al piano dal maestro Ruggero Russi. Gentile, nello spettacolo, narrerà le gesta di Mozart, dando poi vita ai personaggi delle sue opere più famose, ovvero il trittico italiano: “Le nozze di Figaro”, “Don Giovanni” e “Così fan tutte”. La particolarità del concerto consisterà nell’ambientazione punk rock dei suoi interpreti, in una rivisitazione scenografica del grande musicista in chiave moderna, che non mancherà, nel corso dello spettacolo, di attrarre e divertire. L’appuntamento delle 21 è a ingresso libero.

Prosegue intanto il festival musicale “Il Passo umile e lieto”. I prossimi due appuntamenti sono quelli di domenica alle 16, nella location di Poggio Bustone, presso il convento di San Giacomo, con “Strumenti della meraviglia, dalla conchiglia alla torototela”. Il secondo appuntamento è oggi alle 18, a Greccio, al santuario francescano, con il Coro popolare San Filippo Neri Ensemble tradizionale, che proporrà la “Messa Popolare”.

Sentieri in Cammino, la rassegna di teatro e musica, nel Lazio, diretta da Massimo Wertmüller, con l’organizzazione che fa capo a Paolo Di Reda, dalla Sabina si sposta alla Valle del Velino e precisamente ad Antrodoco, dove ha fatto tappa al teatro Sant’Agostino, con lo spettacolo “Oh! Diss’ea - Viaggio di un uomo solo con equipaggio”, di e con Roberto Ciufoli e le musiche dal vivo di Maurizio Camardi. Il 30 luglio sarà il turno dell’Abbazia di San Salvatore Maggiore a Concerviano e - in una data estiva da definire - a Poggio Mirteto.

Torna il Festival organistico farfense, coi concerti di letteratura organistica che si svolgeranno ogni domenica di giugno, alle 16.30, nella Basilica di Santa Maria di Farfa. Si parte domenica con Gianluca Libertucci e le sue “Musiche senza tempo”. L’11 giugno, Emanuele Stracchi “Tra organo e cembalo”; il 18 giugno Dino Rando con “Contrappunti al borgo: Barocco e musica moderna per un organo in festa” e il 25 giugno, Roberta Duranti.