Premio Roma per la nuove varietà di rose al roseto comunale

Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi hanno partecipato alla cerimonia di premiazione della 80ma edizione del Concorso internazionale «Premio Roma per Nuove varietà di Rose» che si tiene presso il Roseto di Roma. Il Premio, istituito nel 1933 e assurto ad uno degli appuntamenti di maggior prestigio nazionale e internazionale nella produzione di nuove varietà «inedite» non destinate al commercio ma esclusivamente alla ricerca florovivavistica è promosso, come sin dalle sue origini, dall'Assessorato all'Ambiente, dal Dipartimento Ambiente e dal Servizio Giardini.

(video Daniele Leone/Ag.Toiati)