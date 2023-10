Pellegrini si ferma ancora per infortunio: rischia un lungo stop. Salterà la Nazionale

Non ha pace Lorenzo Pellegrini. I suoi muscoli sembrano averlo abbandonato. Sono bastati 12 minuti ieri nella partita contro il Servette per fargli alzare bandiera bianca a seguito di un problema al flessore della coscia destra. Il gol segnato un minuto prima della sostituzione e l’assist al 2-0 di Belotti, sembravano avergli ridato l’entusiasmo e la gioia dopo il periodo buio trascorso in infermeria.

Roma-Servette, le pagelle: Celik assist al bacio e canta anche il "gallo" Belotti

Roma, Europa scaccia-crisi: poker al Servette con Lukaku, doppio Belotti e Pellegrini. Ansia per l'infortunio del capitano

E, invece, l’incubo è tornato per la seconda volta in stagione.

Lorenzo potrebbe aver riportato un’altra lesione muscolare dopo quella all’adduttore che risale agli inizi di settembre. A Trigoria sono in attesa della diagnosi precisa (esami previsti nelle prossime ore), ma al momento l’appuntamento con il campo è rimandato a dopo la sosta per le nazionali (22 ottobre). Non sarà convocato da ct Luciano Spalletti per le partite contro Malta e Inghilterra valide per la qualificazione agli Europei. Nei prossimi giorni comincerà l’iter di recupero, ma il timore è che lo stop questa volta possa essere più lungo del solito. In dubbio, quindi, il Monza alla ripresa, lo Slavia Praga e l’Inter. Possibile la presenza contro il Lecce il 5 novembre.