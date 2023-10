Infortunio Pellegrini, il capitano giallorosso segna e si fa male: sostituito durante Roma-Servette

Ennesimo guaio muscolare per José Mourinho. Al 57' l'allenatore portoghese, ancora squalificato e in tribuna durante il match con il Servette di Europa League, è stato costretto a sostituire Lorenzo Pellegrini, che ha lasciato il campo al giovane Pagano.

Per il capitano della Roma si tratta dell'ennesimo problema al flessore, che lo aveva tenuto fuori per diverse partite in questo inizio di stagione.

E dire che proprio per gestire il fisico fragile del suo centrocampista, Mourinho aveva deciso di lasciarlo in panchina e inserirlo a inizio ripresa, ma la sua partita è durata soltanto undici minuti. Nel mezzo però un gol e un assist, ora la speranza che all'ennesima ricaduta non segua un lungo stop.