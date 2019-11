Patric, il talismano di Inzaghi: con lui in campo la Lazio non perde mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patric non perde mai. È l’unico imbattuto della Lazio. Più che un talismano, l’arma segreta di Inzaghi. Il terzino-centrale destro ha quattro presenze in stagione, 261 minuti per l’esattezza, e fino a quando è rimasto in campo o è subentrato, come è successo con l’Atalanta, i biancocelesti non hanno mai perso. Lo spagnolo, che in tanti deridono, ma che in realtà quando è stato chiamato in causa ha sfoderato prestazioni importanti, è una specie di portafortuna.Con la Spal fino a quando è rimasto in campo, la Lazio vinceva 1-0, poi il tecnico l’ha cambiato per via dell’ammonizione. Con l’Atalanta è entrato sullo 0-3 ad inizio ripresa ed è stato con Cataldi uno degli artefici della rimonta. Con Fiorentina e Torino ha giocato novanta minuti, due vittorie. Con Patric in campo, la Lazio ha segnato 10 reti, incassandone solo una. Uno come lui appare irrinunciabile.