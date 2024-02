Lazio, riposo con riflettori su Patric e Zaccagni. E intanto Lotito è pronto a lanciare l'Academy

Proprio a dimostrazione di compresione per le esigenze del gruppo, Sarri ha confermato il giorno di riposo quest'oggi. La Lazio avrà 24 ore di relax per cominciare a pensare una una delle partite più importanti della stagione. Mercoledì l'Olimpico tornerà a vestirsi a festa per le notti di Champions League in occasione dell'andata degli ottavi di finale col Bayern Monaco e Mau pretenderà il massimo dai suoi a prescindere delle difficoltà che ci saranno nell'affrontare un avversario di un calibro del genere.

Lazio, riflessioni su Patric e Zaccagni

L'appuntamento in campo quindi è fissato per domani mattina. Il programma infatti prevederà una doppia seduta. Nella prima spazio al classico lavoro diviso per reparti, mentre nella seconda (Alle 15:15 con i primi 15 minuti aperti ai media) si entrerà nel vivo delle prove tattiche. Nel mezzo (ore 14) ci sarà anche la conferenza di Sarri e un tesserato, durante la quale sicuramente ci saranno ulteriori novità su Patric e Zaccagni.

Lotito è pronto a lanciare l'Academy

Per ora entrambi ancora non sono rientrati in gruppo. Prosegue il percorso di recupero personalizzato dai rispettivi infortuni, ma ad oggi risulta complicato considerarli anche per la panchina.

Nel frattempo è tornato a parlare il presidente Lotito e al nostro giornale ha svelato alcune novità in arrivo come l'Academy, già considerata nell'importante progetto auspicato nel 2014: «Adesso parte l'Academy, sarà pazzesca, con altri cinque campi, un albergo, la sala studi e una scuola». Tutto ciò a suggellare quanto fatto anche per la sezione femminile: «Alla Women ho creato un centro con spa, spogliatoi bellissimi, magazzini, lavanderia, tutto. Dentro Formello ha aperto il nuovo negozio, c'è un altro ristorante e un bar. Appena rifarò anche tutti gli studi televisivi ci sarà un'inaugurazione in grande stile con il marchio Lazio».