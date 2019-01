Bologna-Juventus, le pagelle: Da Costa da incubo, Douglas imprendibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Errore clamoroso in apertura di gara quando con la complicità di Calabresi regala a Bernardeschi un assist delizioso per il vantaggio bianconero.Un salvataggio importante nel primo tempo nei pressi della linea di porta ma ha delle responsabilità sul gol di Bernardeschi quando non si intende con Da Costa.Patisce gli avanti bianconeri anche se riesce n più circostanze a far valere la sua esperienza.Serata sfortunata per il giovane svedese che nel primo tempo subisce un pesante intervento in acrobazia di Douglas Costa e nella ripresa non è favorito dal rimpallo sul raddoppio di Kean.Recupera qualche pallone importante a metà campo e cresce col passare dei minuti ma da lui il Bologna si aspetta molto di più.Più ombre che luci per il play del Bologna fresco di rinnovo contrattuale. Da dimenticare qualche conclusione dalla distanza verso la porta bianconera.A metà del primo tempo sciupa una buona occasione da ottima posizione poi nulla più.Prova a spingere sulla fascia destra ma non è sicuramente la sua miglior serata.Fatica contro Douglas Costa e non sfrutta qualche interessante occasione per sorprendere Szczesny. Alla fine è lui il più pericoloso dei felsinei.Non sfrutta l’ennesima occasione a disposizione. Il suo futuro sembra lontano da Bologna.Arrivato soltanto da qualche giorno incide poco nel reparto offensivo rossoblu. Nella ripresa ci prova con maggiore convinzione.Inzaghi prova a guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi il rientro del giocatore in campo in uno spezzone di gara.Il suo ingresso non spezza gli equilibri come accaduto altre volte in campionato. I tifosi rossoblu sperano di rivederlo al meglio nel derby con la Spal.Coraggiosa la scelta di schierare subito Soriano e Sansone. Nella ripresa prova a ridisegnare una squadra che praticamente non fa mai un tiro nello specchio della porta avversaria.Sempre attento ma mai impegnato dagli avversari.Diversi errori in fase di disimpegno soprattutto nel primo tempo. Prestazione al di sotto delle attese.Non doveva partire titolare ma come sempre si conferma una sicurezza in mezzo alla difesaAnche lui una garanzia ed in qualche circostanza pericoloso in fase offensva.Padrone della fascia sinistra, spesso le sue incursioni favoriscono la manovra offensiva dei bianconeri. Esordio più che positivo.Apprezzabile lavoro a centrocampo e qualche intuizione di livello.E’ la mente della squadra con buone geometrie di gioco e lanci deliziosi.Prova qualche gioco di prestigio con scarsi risultati ma nella zona nevralgica del campo fornisce un buon contributo.Sfrutta bene l’erroraccio di Da Costa ed innesca l’azione del raddoppio. Tra i protagonisti della serata.Bologna porta bene al giovanissimo attaccante bianconero. Al Dall’Ara aveva segnato il primo gol in serie A e nello stesso campo trova il raddoppio che mette al sicuro il risultato.Imprendibile per gli avversari, uno dei più brillanti in campo.Prova qualche preziosismo non sempre riuscito e ritrova il ritmo partita in ista della finale di Supercoppa contro il Milan.Le azzecca più o meno tutte rilanciando dei giocatori importanti e risparmiando gli assi.