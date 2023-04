Orsa JJ4, lo striscione degli ultras della Lazio: «Gli assassini siete voi»

Mentre la Lazio si avvicina al fischio d’inizio della sfida con lo Spezia, gli ultras biancocelesti tornano a farsi sentire. Nessuna questione di campo, né polemiche legate al derby e agli episodi antisemiti. La frangia più calda dei sostenitori laziali si è fatta notare prendendo una posizione netta in merito alla morte di Andrea Papi in Val di Sole in Trentino. Il giovane runner ha perso la vita a causa dell’attacco di un’orsa, esattamente JJ4.

Caso JJ4, gli ultras della Lazio: «Gli assassini siete voi»

Individuata grazie all’esame del dna, JJ4 era già stata condannata a morte nel 2020 quando aggredì due cacciatori che in quel caso riuscirono a sopravvivere. Su di lei quindi pende un mandato di cattura, indetto dal presidente della Provincia autonoma di, Maurizio. Una decisione che sta generando diverse polemiche soprattutto tra le associazioni animaliste e ambientaliste, e accanto a queste ultime si sono schierati a sorpresa anche gli ultras della Lazio. Questo il messaggio su uno striscione nei pressi dirivendicato sui social: «Gli assassini siete voi, salviamo mamma orsa JJ4».