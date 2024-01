Tar di Trento dichiara inamissibile il ricorso sul trasferimento dell'orsa Jj4

Venerdì 12 Gennaio 2024, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 16:29

Il Tar di Trento ha respinto come inammissibile il ricorso presentato dalla Lega anti-vivisezione (Lav), che chiedeva alla Provincia di Trento di fornire una risposta tempestiva sulla richiesta di trasferire l'orsa Jj4 in un santuario per orsi in Romania. Il tribunale ha riconosciuto che la Provincia ha specifiche responsabilità nella gestione della fauna selvatica e ha sottolineato che la pubblica amministrazione ha risposto alla richiesta dell'associazione, adempiendo al dovere di collaborazione e buona fede. L'istanza della Lav è stata dichiarata inammissibile poiché non sussiste l'obbligo da parte della Provincia di prendere provvedimenti in merito alla richiesta di trasferimento dell'orsa attualmente ospitata nel Centro faunistico di Casteller, a Trento.