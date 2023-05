Orsa Jj4, attesa per la sentenza: «Non condannatela a morte» chiedono gli animalisti in corteo

Attesa per la sentenza che deciderà la sorte dell'ora Jj4. Intanto le associazioni animaliste hanno organizzato una manifestazione per chiedere la liberazione dell'orsa Jj4, responsabile dell'uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi, nei pressi della sede del Tar di Trento, dove è in corso la camera di consiglio collegiale che deciderà sulla sospensione dell'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per la soppressione dell'esemplare.

Alla manifestazione, annunciata nei giorni scorsi, partecipano una cinquantina di persone, con striscioni e manifesti contro l'attuale giunta provinciale.