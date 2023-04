Orsa JJ4, il presidente Fugatti ci riprova: nuova ordinanza per abbattere l'orsa JJ4. L'Oipa: «Lo denunciamo»

Maurizio Fugatti ci riprova e sfida nuovamente il Tar e gli animalisti: il presidente della Provincia autonoma di Trento ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento per l'orsa JJ4, catturata dai forestali e rinchiusa nel rifugio Le Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso il runner Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di Sole. «Incredibile e spietato il nuovo decreto del presidente Fugatti. Nel caso si eseguisse l'abbattimento, l'Oipa presenterà una denuncia in Tribunale per uccisione non necessitata e invita i veterinari a non eseguire l'eutanasia, come indicato dal loro Ordine professionale di Trento».

Lo si legge in una nota dell'Organizzazione internazionale protezione animali nella quel evidenzia come anche «l'Ordine nazionale dei biologi dice no all'abbattimento dell' orsa e auspica 'una pronta indagine sulle responsabilita' delle istituzionì. Anche i biologi dichiarano che «affrontare il problema della convivenza tra l'uomo e gli orsi nei boschi del Trentino per i biologi esperti non può prescindere da una valutazione più ampia del rapporto tra l'essere umano e gli ecosistemi di cui esso stesso fa parte». «Eventuali situazioni conflittuali con gli orsi, così come con ogni altro animale selvatico, dovrebbero essere affrontate con gli strumenti di prevenzione prescritti dalle normative e basati su regole scientifiche - ribadisce l'Oipa - Auspichiamo una presa di posizione anche delle autorità europee a difesa degli orsi perseguitati dalla miope gestione della Provincia autonoma di Trento».

I biologi

«Diciamo no all'abbattimento dell'orsa JJ4 ed auspichiamo, semmai, una pronta indagine sulle responsabilità delle istituzioni». Lo dichiara, in una nota, il presidente della Fnob (Federazione Nazionale degli Ordini regionali dei Biologi) e senatore Vincenzo D'Anna, esprimendo «forte dolore e grande dispiacere per la morte del runner Andrea Papi» oltre alla «convinta solidarietà nei confronti dei suoi familiari». «L'inutile sacrificio di JJ4», significherebbe, per il presidente della Fnob, «avallare un approccio non ecocentrico che i biologi non possono accettare. Noi biologi vantiamo, infatti, tra le nostre competenze, l'ecologia e la scienza dell'ambiente, e su questa conoscenza basiamo il nostro giudizio». «Ribadendo con forza l'opposizione alla soppressione dell'orsa JJ4 ed auspicando invece che la stessa possa ricongiungersi ai cuccioli, la Fnob si rende disponibile ad affiancare le istituzioni e gli altri Ordini professionali coinvolti con il proprio supporto scientifico e contributo fattivo al fine di addivenire ad una gestione consapevole del progetto Life Ursus», conclude il presidente D'Anna.