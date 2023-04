Orsa Jj4, manifestazione degli animalisti al centro faunistico Casteller di Trento

Sono arrivate circa 300 persone da tutta Italia per la manifestazione pro orso, organizzata davanti al rifugio faunistico del Casteller, a Trento, da Scobi ed Assemblea Antispecista. «Le proposte di Fugatti sono irricevibili, siamo in piena campagna elettorale. L'idea di uccidere questi tre orsi è irricevibile. Gaia, Johnny e Amir liberi», ovvero gli orsi Jj4, Mj5 e M62, dice un'attivista. «Fugatti è da anni che vuole sterminare questi orsi. Per fortuna noi siamo qua in questo momento e questa manifestazione è lanciata da animalisti del territorio. Siamo qui oggi per dire a Fugatti che i trentini e le trentine non credono alle sue bugie. Servono misure di prevenzione che oggi sono state completamente assenti». Una ragazza arriva dalla Svizzera Canton Ticino. «E' inaccettabile - dice - che una persona per la sua ideologia ingabbi degli animali protetti dalla legge internationale, che hanno la sola colpa di seguire le leggi della loro specie, di fare gli orsi». «Gaia, sei tutti noi. Sei ingiustamente reclusa, non hai fatto del male a nessuno, hai difeso solo i tuoi cuccioli», urla invece una signora.