Da Odessa al Cagliari: la storia di Artiom Krriew, in fuga dalla guerra e ingaggiato dall'accademy dei sardi

Dal campo di battaglia al prato verde di Asseminello, l'incubo potrebbe presto lasciare spazio ai sogni per Artiom Krriew. Tra i 160 profughi ucraini giunti a Cagliari c'è infatti anche Artiom, quattordicenne ucraino proveniente dal settore giovanile dell'Odessa. Pallone sotto il braccio, un video autoprodotto per candidarsi a un posto nell'Accademy del settore giovanile dei rossoblù, Krriew non ha perso tempo. E il Cagliari ha risposto presente, Giulini in prima persona si sarebbe già mosso per concedere un'opportunità ad Artiom.

Attaccante esterno di sinistra, dotato tecnicamente e abile a calciare con entrambi i piedi. E i paragoni già si sprecano... Se sarà il nuovo Schevchenko solo il tempo potrà dirlo, intanto il capoluogo sardo incassa i ringraziamenti dell'ex "zar" del Milan. Una bella storia in tempi di guerra, di solidarietà e speranze: quelle di Krriew sono già realtà.