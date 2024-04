Borussia Dortmund-Psg: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Tutto pronto per la semifinale d'andata di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Dopo aver eliminato rispettivamente le due spagnole, rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona, adesso c'è in ballo il pass per la finale della Coppa dei Campioni. Luis Enrique si affida all'immenso talento di Kylian Mbappé e all'estro di Dembelé; i tedeschi sulle spalle di Brandt e Sabitzer e con il jolly Sancho che può sempre accendersi. Il Psg arriva con entusiasmo e con un titolo già di fatto in tasca. Il Dortmund, invece, in campionato è quinto e rischia di rimanere fuori dalla prossima Champions.