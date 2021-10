Nations League, Spagna-Francia: probabili formazioni e dove vederla

Venerdì 8 Ottobre 2021, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 14:38

Spagna-Francia sarà la finale di Nations League. Dopo l'emozionante partita con il Belgio all'Allianz Stadium di Torino, i ragazzi di Deschamps si giocheranno il tutto per tutto con i "bellissimi" di Luis Enrique. Sì perché la Spagna ha messo in campo un calcio spettacolare che ha permesso alle Furie Rosse di battere l'Italia a San Siro. E proprio a San Siro si giocherà Spagna-Francia, in programma questa domenica 10 ottobre alle ore 20:45. Ancora presto per capire quali saranno gli 11 ufficiali scelti dai rispettivi tecnici ma proviamo a ipotizzare le probabili formazioni

Probabili formazioni Spagna-Francia

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino. All. Luis Enrique

Francia (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps

Arbitrerà l'inglese Anthony Taylor. Assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto uomo Craig Pawson, mentre al Var ci sarà Stuart Attwell.

Dove vedere Spagna-Francia in tv

Spagna-Francia sarà trasmessa trasmessa in diretta tv e in esclusiva sul canale 20 di Mediaset. Per chi volesse seguire la finale di Nations League via streaming potrà farlo su Mediaset Infinity. Mentre la diretta testuale sarà disponibile sul Messaggero a partire dal fischio d'inizio.