Khaby Lame, maglia in regalo da Mbappé e battute con Pogba: nella Francia tutti pazzi per la stella di TikTok

La sua mossa è una delle più imitate al mondo. Perché la popolarità di Khaby Lame, star da 115 milioni di follower su TikTok e quasi 50 milioni su Instagram, ha varcato ogni confine. Per conferma chiedere a Kylian Mbappé e Paul Pogba, le due stelle più luminose del calcio francese. Ieri erano a Torino per giocare la semifinale contro il Belgio di Nations League (vinta 3-2) ma non hanno resistito al "fascino" di Khaby: l'attaccante gli ha regalato la maglia della Francia numero 10, che lui ha mostrato prima della partita tutto soddisfatto in una storia Instagram, ringraziando Mbappé con l'immancabile tag.

Dopo il fischio finale invece l'incontro con Pogba: il centrocampista ex Juve e ora al Manchester United l'ha riconosciuto, si è avvicinato e quando gli hanno chiesto di «far vedere come si fa», non ha avuto dubbi e ha imitato il gesto che ha reso Khaby Lame famoso in tutto il mondo. Il tiktoker è diventato uno dei più seguiti del pianeta grazie ai suoi brevissimi sketch comici in cui con sarcasmo ridicolizza le persone che sembrano complicare semplici compiti della vita quotidiana. Ogni video si conclude con le sue mani che indicano letteralmente la risoluzione del problema. E i due francesi sono i primi due sportivi "conquistati" da Khaby, che spesso realizza video con Del Piero ma ha conosciuto anche Sainz della Ferrari, Tamberi, Bobo Vieri, Dybala... E la lista è destinata a diventare sempre più lunga.