Napoli, Spalletti cerca il riscatto: «Dobbiamo crederci ancora. Il mio futuro? Penso solo all'Empoli»

NAPOLI – “Noi abbiamo il dovere di crederci ancora, magari sentendo la responsabilità di ciò che è avvenuto”. Luciano Spalletti non dimentica le due partite al Maradona - Fiorentina e Roma – che hanno allontanato il Napoli dallo scudetto: “Assolutamente no, ma dobbiamo provare a guardare avanti”. Nel mirino c’è l’Empoli, la trasferta del Castellani (domani alle 15) può nascondere qualche insidia: “Dobbiamo tutti sentire addosso questa situazione, dobbiamo sentire addosso la pericolosità dell’Empoli e il peso dei nostri tifosi che sono innamorati del Napoli. Questo è il trucco per fare bene, se ne te frega poco, cambia tutto”. Spalletti allontana pure i discorsi sul suo futuro, nonostante un contratto per un’altra stagione (con opzione per la terza): “Non ho incontrato De Laurentiis martedì, ci ho parlato tempo fa”. L’allenatore azzurro ha rivelato nel post Roma che il presidente borbotta per i cambi: “Non mi dà fastidio ovviamente, è il suo modo di fare. Sono io il responsabile delle scelte. Mi prendo la colpa per ciò che avevo immaginato con i cambi e poi non si è realizzato. Tutto qua.. Il mio futuro? Si chiama Empoli, così come il mio presente. Ci sarà tempo per parlarne poi in seguito, quando il campionato sarà terminato”.

LA FORMAZIONE. Spalletti rischia di perdere pure Zanoli, out nella rifinitura per una gastroenterite: al suo posto potrebbe giocare Malcuit: “Dobbiamo valutare bene Zanoli, ha avuto questo malessere. I tanti infortuni? E’ inutile parlarne adesso, il nostro obiettivo è disputare una grande partita con quelli che abbiamo”. In mediana mancherà Lobotka: “Demme? E’ candidato a giocare, l’ho visto bene nel corso della settimana. Si è allenato con intensità. Zielinski? Mi aspetto che ritrovi la serenità”.