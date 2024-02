Napoli, De Laurentiis: "Nessuna ripicca contro Zielinski, devo valutare altri". Mazzarri: "Il quarto posto? Possiamo farcela"

Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare chiarezza dopo le tante polemiche relative all’esclusione di Piotr Zielinski dalla lista Champions: «Non è una ripicca nei confronti di Piotr che è un ragazzo splendido. Ha deciso di andar via e noi dobbiamo fare altre valutazioni. Mi riferisco ai giocatori appena arrivati. Abbiamo l’opzione di acquisto per Traorè e vogliamo verificarlo. Purtroppo l’Uefa ci ha consentito di cambiare soltanto tre giocatori ed è rimasto fuori pure Dendoncker».

Napoli, Zielinski escluso dalla lista Champions: indizio di mercato per giugno

De Laurentiis ha chiarito il mancato arrivo del difensore: «Ho trattato Dragusin con il Genoa, poi il giocatore ha preferito il Tottenham a noi e al Bayern Monaco. Ho parlato con Gino Pozzo per Perez: avevo chiuso per 18 milioni di euro, ma sono spuntati 700mila euro per il club che lo ha cresciuto, altri 500mila al procuratore e ho deciso di far saltare tutto. Nel frattempo Mazzarri ha rivalutato Ostigard giocando a tre e ho deciso di sospendere l’operazione anche per capire cosa accadrà in estate. Samardzic è stata un’opzione sul tavolo, ma a gennaio non si possono comprare tutti. Lindstrom? Ha giocato più partite da ala destra che da trequartista, non abbiamo sbagliat».

De Laurentiis è convinto che il Napoli risalirà: dopo il match con il Milan, tornerà pure Osimhen: «Dal 18 febbraio avremo la rosa al completo e non ci saranno più scuse o disagi».

Napoli-Verona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Le parole di Mazzarri alla vigilia di Napoli-Verona

L’allenatore azzurro ha parlato del match contro l’Hellas Verona: «Non sarà facile. Non svelo nulla sul modulo. Possiamo giocare 4-3-3 oppure 3-4-3 e magari fare entrambi durante il match. E’ importante essere imprevedibili. La questione del gol non dipende dall’assetto tattico. Sicuramente dovremo essere più arrembanti e sbloccare prima il risultato. Il nostro obiettivo? Proveremo a lottare per il quarto posto». Mazzarri ha confermato l’esclusione di Zielinski dai convocati (“Non sta bene, non si è allenato”) e ha promosso i nuovi: «Possono essere impiegati. Sarà convocato pure Traorè che avrà un minutaggio ridotto. Ngonge sta molto bene e può tornarci utile anche da centravanti di manovra».