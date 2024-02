Napoli-Verona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Il Napoli scenderà in campo domenica 4 febbraio al Diego Armando Maradona contro l'Hellas Verona. Una sfida che la squadra di Mazzarri vuole vincere per rilanciarsi in campionato dopo un mercato di gennaio ricco di movimenti, sia in entrata che in uscita. Gli azzurri attendono ancora Victor Osimhen che ieri è andato avanti con la sua Nigeria in Coppa d'Africa, ottenendo il pass per la semifinale. Dovrebbe esserci Simeone al centro dell'attacco ma i riflettori sono puntati anche sull'ex di giornata Ngonge, arrivato a Napoli in questa sessione di mercato proprio dal Verona.

