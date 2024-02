Inter-Juventus: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni del derby d'Italia

Domenica serà andrà in scena a San Siro il grande appuntamento della 23a giornata di Serie A, il derby d'Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri da primi in classifica hanno la possibilità di allungare a +4, con una partita ancora da recuperare. I bianconeri possono tornare momentaneamente in testa e dare un segnale alla squadra di Simone Inzaghi. Una buona fetta di scudetto si decide domenica al Meazza. Inter-Juventus sarà anche Lautaro Martinez contro Vlahovic.

Inzaghi: «Inter-Juve importante ma non decisiva. Obbligati a vincere? Non ci nascondiamo»