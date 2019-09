Napoli-Brescia, Balotelli entra in campo con la figlia Pia in braccio: applausi al San Paolo

Mario Balotelli a sorpresa porta in campo al San Paolo la figlia Pia. Prima dell'inizio della partita Napoli-Brescia, con le squadre schierate al centro del campo, la bimba, figlia del calciatore e di Raffaella Fico, è rimasta in braccio al papà, raccogliendo le carezze degli altri giocatori e gli applausi del pubblico del San Paolo.

Balotelli festeggia i suoi 29 anni: «La vecchiaia non mi ha cambiato»



La bimba è nata dopo la fine della storia d'amore tra il calciatore e la modella napoletana, ma Balotelli, dopo aver accertato la paternità, è sempre stato legatissimo alla bambina: appena può il giocatore va a Napoli per vedere Pia, soprattutto dopo che i suoi rapporti con la mamma della piccola si sono rasserenati. Ogni estate il calciatore trascorre una parte delle sue vacanze in costiera amalfitana o sorrentina con la bimba e chiaramente quando viene a giocare a Napoli coglie l'occasione per stare un pò con lei.

I tanti viaggi a Napoli di Balotelli hanno, negli anni scorsi, alimentato spesso voci su un suo possibile passaggio al Napoli, che non si è però mai concretizzato. L'affetto di Balotelli per il Napoli è forte ed è riconosciuto dai tifosi azzurri che lo hanno sempre ben accolto. Lo stesso Balotelli ha ricordato che da bambino è cresciuto sognando di entrare nel grande calcio guardando i gol e le azioni di Maradona. Il calciatore nelle sue puntate napoletane è stato al centro anche di episodi discutibili, come la scorsa estate quando fece una specie di scommessa con un suo amico partenopeo che accettò di lanciarsi in mare da un molo a bordo del proprio scooter.

