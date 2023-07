Mourinho continua a chiedere Morata (a modo suo): ecco il nuovo indizio social su Instagram

Mourinho lancia un nuovo indizio social. E lo fa con il suo strumento preferito: Instagram. In una storia pubblicata sul suo profilo lo special One ha immortalato un suo collaboratore alle prese con lo smartphone. Nulla di strano. Poi la frase: «Doc non mandare messaggi in codice». Anche qui, poco da scoprire, impossibile leggere lo schermo del “doc”.

Scamacca lancia segnali alla Roma: «Chi mi prende fa un affare. Mi manca stare al posto giusto nel momento giusto...»

L'indizio social

Ma ecco la sorpresa: alle spalle spunta la scritta sul muro ROMA. Ma l’effetto dello schermo regala il famoso “indizio social”. Perché la lettera A finale è tagliata e leggendo al contrario, unendola con la parola accanto, si legge chiamaramente MORA7. Dopo il gelato alle more, il numero 19 sul muro, mourinho torna a chiedere (a modo suo) Alvaro Morata al suo gm Tiago Pinto.

L’opera di persuasione riuscirà? Difficile soprattutto per i costi dell’operazione messa in stand by dopo l’incontro con gli agenti dello spagnolo. Al contrario sembra avvicinarsi il profilo di Gianluca Scamacca, dal quale si attende l’apertura decisiva da parte del West Ham