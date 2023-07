Scamacca lancia segnali alla Roma: «Chi mi prende fa un affare. Mi manca stare al posto giusto nel momento giusto...»

dal nostro inviato

ALBUFEIRA

L'interesse della Roma per Gianluca Scamacca è noto, come è nota anche la possibilità di prenderlo solo in prestito dal West Ham, a caccia prima di un suo sostituto. E' altrettanto nota la volontà del calciatore, romano, romanista e cresciuto a Trigoria, prima emiglirato in Olanda e poi tornato in Italia (al Sassuolo), ma con la voglia di tornare nella Capitale quanto prima. Ecco, c'è tutto adesso. Ci sono anche i continui segnali che Gianluca manda al mondo giallorosso. L'ultimo, in un'intervista rilasciata al portale "Cronache di spogliatoio", in uscita domani nella versione integrale, nella quale si propone e fa capire a Pinto che può puntare su di lui. "Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al cento per cento che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto". Il posto giusto per uno come lui è la Roma, il momento potrebbe essere molto vicino.