Mourinho al Tg1: «Ho parlato con i Friedkin, ma non so se resto alla Roma. Totti? Un numero uno»

Un'anteprima dell'intervista a Mourinho che andrà in onda in esclusiva venerdì sera. Qualche parola, niente di più. Ma il tema c'è, ed è caldo. Quello del rinnovo, ovviamente, che manca ancora. Il tecnico della Roma ha parlato con la Rai e questa sera il Tg1 ha mandato in onda una parte della chiacchierata con il portoghese. Da Totti che «è un numero uno della storia della Roma. Capisco la domanda però ti devo rispondere in maniera difensiva, visto che dicono che anche io sono così anche se le mie squadre segnano tanti gol. Questa è una cosa tra Francesco e la società».

Mourinho e il siparietto con degli studenti: «Un saluto a tutta la classe, ma non ai laziali»

RINNOVO

«Ho parlaton con mister Dan - ha detto Mou - dieci minuti al telefono subito dopo la partita contro la Lazio.

Settimana scorsa ho sentito Ryan, ma non parliamo del futuro. Non so se resto. Parliamo solamente del presente». L'obiettivo è chiaro in testa, si punta Dublino, sede della finale dell'Europa League:«Nella storia della Roma è stata la prima volta che il club ha giocato due finale europee di fila. Puoi immaginare la difficoltà di giocarne tre, si devono guardare solamente squadre mitologiche. Ma ci proviamo» ha concluso.