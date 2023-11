Mourinho e il siparietto con degli studenti: «Un saluto a tutta la classe, ma non ai laziali»

È sempre derby per José Mourinho. Una settimana dopo lo 0-0 maturato contro la Lazio, il tecnico giallorosso è stato di nuovo protagonista a margine del Social Football Summit 2023, in scena in questi giorni allo stadio Olimpico.

Alcuni tifosi hanno fermato il portoghese per foto e autografi, chiedendogli poi un rapido video in cui salutasse la loro classe. E Mourinho li ha accontentati: «Un abbraccio a tutti i romanisti della 3D, non ai laziali».