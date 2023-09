Mourinho notte insonne a Trigoria: «Devo analizzare ogni dettaglio e poi lavorare con i giocatori»

Notte insonne per Josè Mourinho dopo il 4-1 incassato dal Genoa. Il tecnico ha provato a spiegare le amnesie della squadra, non ha annunciato un ritiro ma profonde riflessioni su quello che è accaduto.

In un’intervista pubblicata sui social del club svela la sua strategia: «A Trigoria invece di dormire stanotte devo analizzare ogni dettaglio della partita e poi lavorare con i giocatori. Se non possiamo lavorare in campo perché stiamo giocando sempre e c'è anche stanchezza, dobbiamo analizzare e valutare tutto. Io sono così, dopo questo tipo di partite non mi piace entrare nello spogliatoio e dire cose sull'onda delle emozioni e magari fare affermazioni sbagliate, preferisco avere un altro atteggiamento e analizzare il giorno dopo. Quando non analizzo le cose con loro non mi sento a mio agio ad analizzare le cose con la stampa». Appuntamento, dunque, oggi pomeriggio alle 15.30 per il primo allenamento in vista del Frosinone.